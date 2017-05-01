В Липецкой области прогремят первые майские грозы

В ближайшие сутки сохранится теплая погода, но с приближением холодного фронта атлантического циклона атмосферное давление начнет падать, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозой и усилением ветра. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 18-19 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в регионе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 15 м/с. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем 22-27 тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

2 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.