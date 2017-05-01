Происшествия

сегодня, 09:31

В Липецке ограблен салон сотовой связи

11 811
#ограбление #
2
В Липецке ограблен салон сотовой связи

Грабитель скрылся на велосипеде

Сегодня утром неизвестный ограбил салон сотовой связи на улице Первомайской.

Мужчина ворвался в салон, распылил слезоточивый газ из баллончика, и пока сотрудники были нейтрализованы, разбил молотком витрину похитив 6 смартфонов iPhone и один "Samsung".

С места преступления грабитель скрылся на велосипеде, умчавшись вниз на Первомайской.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.
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11 811
#ограбление #
2

Комментарии (11)

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АНТИПУТ

9 минут назад
Дед, а на мопеде банки грабить начнет,догони попробуй.
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Палка

24 минуты назад
100% грабили вонючие члены нашей фашистской банды жуликов и воров, перед очередным гей-парадом в центре города.
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гость

29 минут назад
Почему дядька в комбинезоне курит в неположенном месте? Где полиция ,или это сама полиция нарушает закон о курении в неположенных местах?
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Паралельно

34 минуты назад
Очередной висяк.
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Дед

39 минут назад
Продаст айфон, мопед купит.
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Палка

42 минуты назад
100 % хохол
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Константин

44 минуты назад
Красавчик)))
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Константин

44 минуты назад
Красавчик)))
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Хмырь

47 минут назад
Это наверное Бадун.
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Однако

54 минуты назад
Круто однако теперь его поймай попробуй
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