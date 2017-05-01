В Липецке ограблен салон сотовой связи

Грабитель скрылся на велосипеде

Сегодня утром неизвестный ограбил салон сотовой связи на улице Первомайской.



Мужчина ворвался в салон, распылил слезоточивый газ из баллончика, и пока сотрудники были нейтрализованы, разбил молотком витрину похитив 6 смартфонов iPhone и один "Samsung".



С места преступления грабитель скрылся на велосипеде, умчавшись вниз на Первомайской.



На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.

