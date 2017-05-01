Происшествия
сегодня, 09:31
В Липецке ограблен салон сотовой связи
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Грабитель скрылся на велосипеде
Сегодня утром неизвестный ограбил салон сотовой связи на улице Первомайской.
Мужчина ворвался в салон, распылил слезоточивый газ из баллончика, и пока сотрудники были нейтрализованы, разбил молотком витрину похитив 6 смартфонов iPhone и один "Samsung".
С места преступления грабитель скрылся на велосипеде, умчавшись вниз на Первомайской.
На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина ворвался в салон, распылил слезоточивый газ из баллончика, и пока сотрудники были нейтрализованы, разбил молотком витрину похитив 6 смартфонов iPhone и один "Samsung".
С места преступления грабитель скрылся на велосипеде, умчавшись вниз на Первомайской.
На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.
11 811
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