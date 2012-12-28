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сегодня, 18:18
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Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней

16 миллиардов рублей составил в Липецкой области по итогам января-февраля в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства — на 1,1% выше, чем за тот же период прошлого года. 

Так, на 3,2% увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) и достигло 66,6 тысячи тонн. Молока произведено 50,4 тысячи тонн, что на 8,1% выше прошлогодних показателей января-февраля. На 5,1% выросло за год производство яиц, до 122,9 миллиона штук. 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за два месяца 1626 килограммов (103,7% к январю-февралю 2024 года), яйценоскость кур — несушек составила 47 штук, год назад — 49 штук.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 марта 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,8 тысячи голов , на 1,2% больше, чем год назад, в том числе коров насчитывалось 41,5 тысячи (97,5%). Сократилось поголовье свиней на 6,8%, до 761,2 тысячи, овец и коз — 62,8 тысячи голов (-7,3% по сравнению с прошлогодним), сообщает Липецкстат.

сельское хозяйство
животноводство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Все
7 минут назад
верно ,мяса больше ,скотины меньше ! Из ничего мясо не получишь !
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Нервная мать
12 минут назад
Если мяса стало больше, то почему оно такое дорогое? Говядина уже свыше 900 рублей кг стоит. Свинина свыше 500.
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в каком
15 минут назад
магазине кроме молочки и хлебозаводов можно купить липецкую продукцию.кого кормите?
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А шо
29 минут назад
Такое,по моему мнению свиней всё больше становится.
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Народ
38 минут назад
На свинину денег не хватает. Едим химическую курятинку
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мизантроп
47 минут назад
свиней у нас хватает
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