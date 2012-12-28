Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней

16 миллиардов рублей составил в Липецкой области по итогам января-февраля в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства — на 1,1% выше, чем за тот же период прошлого года.



Так, на 3,2% увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) и достигло 66,6 тысячи тонн. Молока произведено 50,4 тысячи тонн, что на 8,1% выше прошлогодних показателей января-февраля. На 5,1% выросло за год производство яиц, до 122,9 миллиона штук.Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за два месяца 1626 килограммов (103,7% к январю-февралю 2024 года), яйценоскость кур — несушек составила 47 штук, год назад — 49 штук.Поголовье крупного рогатого скота на 1 марта 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,8 тысячи голов , на 1,2% больше, чем год назад, в том числе коров насчитывалось 41,5 тысячи (97,5%). Сократилось поголовье свиней на 6,8%, до 761,2 тысячи, овец и коз — 62,8 тысячи голов (-7,3% по сравнению с прошлогодним), сообщает Липецкстат.