Экономика
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сегодня, 18:18
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Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней
16 миллиардов рублей составил в Липецкой области по итогам января-февраля в действующих ценах объем производства продукции сельского хозяйства — на 1,1% выше, чем за тот же период прошлого года.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за два месяца 1626 килограммов (103,7% к январю-февралю 2024 года), яйценоскость кур — несушек составила 47 штук, год назад — 49 штук.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 марта 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,8 тысячи голов , на 1,2% больше, чем год назад, в том числе коров насчитывалось 41,5 тысячи (97,5%). Сократилось поголовье свиней на 6,8%, до 761,2 тысячи, овец и коз — 62,8 тысячи голов (-7,3% по сравнению с прошлогодним), сообщает Липецкстат.
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