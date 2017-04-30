Футболист Олег Кожемякин считает, что «Металлург» должен обыграть «Сатурн» из Раменского

Полузащитник считает сегодняшний матч определяющим.

В программке к сегодняшнему матчу зоны «Центр» между «Металлургом» и раменским «Сатурном» опубликовано интервью полузащитника нашей команды Олега Кожемякина, автора гола «сталеваров» в матче первого круга итих же команд (встреча завершилась вничью – 1:1).

- Да, они набрали очков чуть больше, чем «Металлург», но в игровом плане «Сатурн» ни в чем не превосходит нашу команду, - сказал игрок, - Просто, возможно, где-то на их стороне оказывалась удача. Сказалось и то, что я называю фактором первого сезона – команда только вернулась на профессиональный уровень, молодые ребята горят желанием себя проявить в известном на всю Россию клубе.

Матч с «Сатурном» Кожемякин считает определяющим для липчан – если удастся победить на своем поле, то команда сможет побороться и за место в призовой «тройке».

- Цель прежняя – бороться за победу в каждом матче и постараться финишировать в первой «тройке». Игра с «Сатурном» в этом плане будет определяющей – если сумеем сократить отрыв от лидеров, значит, поборемся и за призовое место. Не считая игры в последнем туре в Белгороде, нас в оставшейся части сезона ждут игры с командами из нижней части таблицы. Шансы есть.

Напомним, что игра на стадионе «Сокол» начнется в 15.00. Ссылка на видеотрансляцию будет доступна на GOROD48.



Фото ФК "Сатурн"

