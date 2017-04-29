Общество
сегодня, 20:46
Липчане сажают деревья в ямы и дыры на дорогах
Сегодня прошла посадка дерева в дыру от ливневки на дороге
Двое липчан провели посадку дерева в яму от ливневки, которая зияет на дороге у Нижнего парка.
На видео они сказали, что это акция "Лес победы" и всем инвентарем их снабдила мэрия Липецка.
Сам же клип назвали "Бобры короеды угрожают деревьям!"
На видео они сказали, что это акция "Лес победы" и всем инвентарем их снабдила мэрия Липецка.
Сам же клип назвали "Бобры короеды угрожают деревьям!"
Вопросик
Яма на канаве
Прибыль попёрла
самый поганый город
Свидетель)
Бобры атакуют