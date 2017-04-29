Общество

сегодня, 20:46

Липчане сажают деревья в ямы и дыры на дорогах

6 929
#ямы #дороги #
Липчане сажают деревья в ямы и дыры на дорогах

Сегодня прошла посадка дерева в дыру от ливневки на дороге

Двое липчан провели посадку дерева в яму от ливневки, которая зияет на дороге у Нижнего парка.

На видео они сказали, что это акция "Лес победы" и всем инвентарем их снабдила мэрия Липецка.

 Сам же клип назвали "Бобры короеды угрожают деревьям!"


6 929
#ямы #дороги #

Комментарии (6)

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Вопросик

19 минут назад
Яма на канаве, Вы правы ! Зависимость , чем больше ......нянов , в городе кладут асфальт , тем хуже дороги ! Парадокс , однако !
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Яма на канаве

26 минут назад
Приезжают люди из других городов и становится стыдно. Липецк и так городок убогенький, а с такими "дорогами" просто кошмар. Даже в Зауралье дороги в городках приличнее. И самое ужасное, что с каждым годом ситуация всё хуже и хуже. Лет через 5 проезд по липецким дорогам станет невозможен в принципе. Воруют везде, но нельзя же воровать всё!
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Прибыль попёрла

33 минуты назад
Это система зарабатывания денег каждый год этот ремонт дорог приносит грамотные деньги особо приближеным к этому делу.
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самый поганый город

44 минуты назад
Я метров 100 дальше из люка канализационного машину еле домкратом достал.
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Свидетель)

сегодня, 21:08
Ехала мимо,сначала думала специально кто-то воткнул корягу,чтоб люди в яму не влетели))а тут вон что))молодцы,ребята)5 баллов))просто с таким дорогами зла и нервов уже не хватает))а они вот не унывают и не портят нервы)относятся к этой проблеме с юмором))хотя...в каждой шутке емть только доля шутки....сыдно за город наш..даже друзей сюда не приглашаю в гости...встречаемся в Воронеже.
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Бобры атакуют

сегодня, 21:01
Если мэрия снабдит инвентарём водителей. то они в каждой яме на автодороге могут высадить дерево, получатся настоящие джунгли, через которые можно будет пробиться, только с помощью мачете.
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Общество