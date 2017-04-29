Акция сторонников Алексея Навального собрала в Липецке около 10 человек

Сегодня в Липецке на площади Петра Великого проходит одиночный пикет, о котором заранее сообщали члены сообщества «Команда Навального — Липецк».



С плакатом «Террор страшнее коррупции» на площади вышел известный в городе оппозиционер Александр Григорьев. При этом, слово «Коррупции» выделено на плакате ярким красным цветом и бросается в глаза.



Вместе с Григорьевым на площадь пришли около десятка его коллег. Обеспечивающих порядок полицейских, оказалось в два раза больше. При этом, первым делом, сотрудники полиции обыскали журналистов GOROD48.



Напомним, что сообщество «Команда Навального — Липецк» подавала в мэрию уведомление о проведении на площади митинга против коррупции, заявив около 1000 участников.



Активистам предложили для митинга другую площадку - возле Дома музыки ( ДК «Строителей»), под предлогом того, что 29 апреля площадь Петра будет занята участниками другого массового мероприятия. Однако, никого кроме оппозиционеров, полицейских и журналистов на площади нет.