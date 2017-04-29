Общество

38 минут назад

Акция сторонников Алексея Навального собрала в Липецке около 10 человек

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#Алексей Навальный #пикет
Акция сторонников Алексея Навального собрала в Липецке около 10 человек

Сегодня в Липецке на площади Петра Великого проходит одиночный пикет, о котором заранее сообщали члены сообщества «Команда Навального — Липецк».


С плакатом «Террор страшнее коррупции» на площади вышел известный в городе оппозиционер Александр Григорьев. При этом, слово «Коррупции» выделено на плакате ярким красным цветом и бросается в глаза.

Вместе с Григорьевым на площадь пришли около десятка его коллег. Обеспечивающих порядок полицейских, оказалось в два раза больше. При этом, первым делом, сотрудники полиции обыскали журналистов GOROD48.

Напомним, что сообщество «Команда Навального — Липецк» подавала в мэрию уведомление о проведении на площади митинга против коррупции, заявив около 1000 участников.

Активистам предложили для митинга другую площадку - возле Дома музыки ( ДК «Строителей»), под предлогом того, что  29 апреля площадь Петра будет занята участниками другого массового мероприятия. Однако, никого кроме оппозиционеров, полицейских и журналистов на площади нет.
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#Алексей Навальный #пикет

Комментарии (7)

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учим историю

36 секунд назад
История терроризма свидетельствует, что одним из мотивов, толкающих на совершение террористических актов, является существующая в обществе несправедливость. Именно она является той силой, что и заставляет совершить теракт. Примеров тому в царской России было множество. Но сейчас убивают неповинных людей. Несправедливости сегодня в России в разы больше, чем было при самовластии КПСС. [Новая традиция Mastercard и КХЛ] Новая традиция Mastercard и КХЛ Реклама Бесценная Лига – возможность разделить трофей с игроком любимого хоккейного клуба Раньше не только секретарь горкома, но и парторг института не мог к своей дачке, что располагалась на шести сотках, пристроить баньку, поскольку это было запрещено делать всем. Если он решался на такой поступок, то, как правило, был публично охаян и понижен в должности. Карьерный рост его на этом заканчивался. Сам был свидетелем такой истории. Сегодня все россияне видят, как шикуют за счёт средств бюджета, избранные во власть: у них не только зарплаты в 25-30 превосходят средние зарплаты по стране, но и полученные за государственный счёт особые квартиры, загородные дома и дачи, импортные авто, яхты, хорошо оплачиваемые загрантуры, дети в зарубежных учебных заведениях.
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?

42 секунды назад
липчанин "городу 48", с чего ты взял, что все эти люди в секте свидетелей навального? Вас даже меньше, чем свидетелей Йеговы...
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липчанин "городу 48"

4 минуты назад
Ну это же ни Тиньков и не тербунский городничий, тех бы было не одно фото. Из миллионого города один только смелый оказался - Григорьев. Офисный планктон, из липецкой "Команды Навального в Липецке", только гнилые понты может кидать В КОНТАКТЕ. ЧМОшники позорные. Где Валетовы? Трофименковы и Пересыпкины? Где истеричное ЛДПР прячется? Где несгибаемый коммунист Разворотнев со своим зятем Токаревым? В домашних квартирах, под боком у жены, безопаснее, конечно.
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Митя

7 минут назад
Обычно даже это одно другому помогает. Сколько уходит "дани" в Чечню? Всем известно, что президент нынешний стал таковым с помощью терактов. А в США сколько денег корпорации сделали на войнах с "террористами"?
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Григорьев,ты не прав !

10 минут назад
а я считаю,что коррупция страшнее террора !
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Красный пояс

10 минут назад
Что вы хотите,а с другой стороны людей понять можно.Наш регион то красные грабили,то демократы.Мы вечный придаток Москвы.
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городу48

18 минут назад
Где фотки с данного мероприятия?
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