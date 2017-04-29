Общество

6 минут назад

В Липецке состоится велопарад

18
#велопарад #маршрут
В Липецке состоится велопарад

Организаторы ждут мнения участников.

28 мая департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка совместно с любителями велоспорта планирует организовать велопарад по улицам города. Для того, чтобы мероприятия пришлось по душе не только чиновникам, но и рядовым гражданам, проект маршрута вынесен на народное обсуждение. Принять участие в его обсуждении может любой пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных».

Пока в департаменте физкультуры продумывают пустить велопарад по маршруту: Парк Победы - ул. Полиграфическая - ул. Кривенкова - ул. Катукова -   ул. Московская - ул. Гагарина - ул. Терешковой – МАОУДО «СШОР № 11»   (СК «Звездный»). У пользователей ресурса есть два способа отреагировать на предложение: принять или отказаться, указав свои рекомендации в комментариях.

Обсуждение маршрута планируют завершить к 20 мая.
18
#велопарад #маршрут

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