Общество
6 минут назад
В Липецке состоится велопарад
Организаторы ждут мнения участников.
28 мая департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка совместно с любителями велоспорта планирует организовать велопарад по улицам города. Для того, чтобы мероприятия пришлось по душе не только чиновникам, но и рядовым гражданам, проект маршрута вынесен на народное обсуждение. Принять участие в его обсуждении может любой пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных».
Пока в департаменте физкультуры продумывают пустить велопарад по маршруту: Парк Победы - ул. Полиграфическая - ул. Кривенкова - ул. Катукова - ул. Московская - ул. Гагарина - ул. Терешковой – МАОУДО «СШОР № 11» (СК «Звездный»). У пользователей ресурса есть два способа отреагировать на предложение: принять или отказаться, указав свои рекомендации в комментариях.
Обсуждение маршрута планируют завершить к 20 мая.
Пока в департаменте физкультуры продумывают пустить велопарад по маршруту: Парк Победы - ул. Полиграфическая - ул. Кривенкова - ул. Катукова - ул. Московская - ул. Гагарина - ул. Терешковой – МАОУДО «СШОР № 11» (СК «Звездный»). У пользователей ресурса есть два способа отреагировать на предложение: принять или отказаться, указав свои рекомендации в комментариях.
Обсуждение маршрута планируют завершить к 20 мая.