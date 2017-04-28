«Липецкий ROSHEN превратится в мертво стоящее предприятие»

Об этом заявил президент корпорации

Сегодня украинские СМИ получили официальный пресс-релиз корпорации ROSHEN:

«Информируем вас о том, что по состоянию на 28 апреля на Липецкой фабрике было уволено 433 сотрудника.

Массовое увольнение началось 24 апреля - ровно через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено. Часть сотрудников уволилась раньше по собственному желанию. Весь процесс происходит в рамках закона и со всеми полагающимися выплатами. Остальные сотрудники будут уволены по утвержденному графику.

Напомним, 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство. Все технологические линии уже законсервированы. В мае законсервируют системы холодо- и теплоснабжения. Последний этап консервации фабрики запланирован на июнь. Это касается блока очистных сооружений, котельных и водозаборов.

«Весь процесс будет завершен где-то к концу июня. После этого фабрика превратится в мертво стоящее предприятие», - сообщил СМИ Вячеслав Москалевский, президент корпорации ROSHEN.

Фото пресс-службы "Рошен"