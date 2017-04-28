Юбилею картинной галереи посвятят выставку

В картинной галерее им. Н.А.Сысоева откроется выставка «Страницы дней перебирая».

Как сообщает Липецкий облатснйо художественный музей, в мае «Картинной галерее им. Н.А.Сысоева» в посёлке Лев Толстой исполняется 30 лет. За годы работы галереи в ее стенах было осуществлено немало ярких разноплановых выставочных проектов, как из собственного собрания, так и из собраний других музеев. 18 мая там откроется юбилейная выставка «Страницы дней перебирая», котоая будет рабоать до 30 июня.

Представленная в настоящее время экспозиция продолжает знакомить с творчеством основателя картинной галереи, народного художника России Николая Александровича Сысоева (1918-2001) и его супруги заслуженного художника России Нины Васильевны Скорубской (1918-2010). Полотна авторов, выполненные в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, натюрморта, лирического пейзажа повествуют о разных этапах творчества талантливых мастеров.

Фото lokg.ru