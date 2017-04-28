Воловским детям подарили фазанов

На территории стационарного отделения воловского центра социальной помощи семье и детям «Исток» в селе Набережное организован живой уголок.

Создание живого уголка шло в рамках субботников, которых в этом году только на территории стационара состоялось уже четыре. Сотрудники центра убрали более полутора гектара прилегающей к зданию территории, выкрасили садовые фигуры, детскую площадку, забор, посадили более десятка садовых деревьев – яблони, абрикос, орех, шелковица и другие. Также на территории стационара разбит огород. Здесь уже посажены клубника, лук, огурцы, кабачки, редиска, зелень. Все, выращенное на огороде и в саду, пойдет на стол юным подопечным «Истока».

Кроме территории подведомственного учреждения сотрудники центра традиционно поддерживают порядок в Нижнем парке Волово. В рамках субботников здесь был убран мусор, забетонирована площадка перед святым источником и часовней, покрашены бордюры, детская площадка и т.д., посажены более десяти кустов роз.

Первыми же обитателями живого уголка станут фазаны, которых подарили "Истоку" благотворители, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Фото: remsamprofi.ru