Липчанка крала имущество воспитательниц, учительниц и врачей

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по фактам восьми краж из школ, детских садов и поликлиник Липецка.





Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, потерпевшими по делу проходят сотрудники этих организаций. Имущество у липчан похищали в считанные минуты - когда они ненадолго оставляли незакрытые кабинеты учреждений. При этом, преступления были совершены тайно, и никто из работников учреждений не видел вора.

Полицейским все же удалось установить подозреваемую в кражах - ранее уже проходившую по аналогичным делам жительницу Липецкого района. девушка вину признала, и рассказала, что на совершение преступлений в муниципальных учреждениях, куда имеется свободный доступ, она решилась зная, что их работники не в должной мере осуществляют охрану своего имущества.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Советского района Липецка.