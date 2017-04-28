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Липчанка крала имущество воспитательниц, учительниц и врачей

5 824
#кража
Липчанка крала имущество воспитательниц, учительниц и врачей

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по фактам восьми краж из школ, детских садов и поликлиник Липецка.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, потерпевшими по делу проходят сотрудники этих организаций. Имущество у липчан похищали в считанные минуты - когда они ненадолго оставляли незакрытые кабинеты учреждений. При этом, преступления были совершены тайно, и никто из работников учреждений не видел вора.

Полицейским все же удалось установить подозреваемую в кражах - ранее уже проходившую по аналогичным делам жительницу Липецкого района. девушка вину признала, и рассказала, что на совершение преступлений в муниципальных учреждениях, куда имеется свободный доступ, она решилась зная, что их работники не в должной мере осуществляют охрану своего имущества.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Советского района Липецка.

5 824
#кража

Комментарии (5)

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Р6677

22 минуты назад
Вот гадина, выбрала самых низко оплачиваемых; воровала бы в администрации.
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F.IRB

28 минут назад
Плохая девочка
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Вопросик

38 минут назад
Она беженка из прекрасной страны Цыгании !
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Ком

45 минут назад
Понять и простить!!!
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Элли

51 минуту назад
Руки по локоть ампутировать.
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