Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?

Жители сел и деревень, входящих сейчас в Липецкую область, слыли мастерами на все руки — мастерили сани, телеги, валяли валенки, лили из резины галоши, ткали холсты и ковры. О липецких кустарях и их удивительных товарах — в нашей традиционной рубрике #а знаете ли вы