Выходные в Липецке: День студента, классика кинематографа, виртуоз-гитарист из Китая

Рассказываем, как весело и достойно провести уикенд.

Как обычно начинаем рубрику выходного дня с творчества наших земляков. Сегодня певица Ольга Владимирова споёт для вас песню «Осколки горящего сердца».





К слову, 29 января в Областном Центре культуры, народного творчества и кино состоится сольный концерт Ольги, в котором она примет участие совместно с кавер-группой «Квартал 48» и ВИА «Алые паруса-next» и другими талантливыми музыкантами (12+). Возьмите на заметку и следите за нашей утреней рубрикой в ближайшую среду.







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В субботу днём в Липецке будет около 0 градусов, а в воскресенье ещё теплее – от 1 до 3 градусов тепла. Выходные пройдут без существенных осадков.











Отключение воды





25 января с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 1, 1б, 7, 30, 32, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5; Фрунзе, 1; в переулке Литаврина, 2.





С удобствами расстанутся и жители частного сектора на улицах Одесской и Станционной, а в селе Сырском – на улицах Пролетарской и Речной.













26 января с 10:00 без воды останется одно-единственное здание на улице Московской, 119.





По традиции праздник принято отмечать 25 января. В 13:30 на катке возkе дворца спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) состоится праздничная программа на свежем воздухе.











25 января в 15:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) состоится творческая встреча с членом Союза писателей России липчанкой Алёной Даль.











Фото vk.com



Поиграть в «настолки» липчане могут 25 января в двух местах. В 11:30 игротека ждёт желающих в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) (12+).













Сеансы 25 и 26 декабря в 12:00 и 15:00.





Классик кинематографа





А ещё в ОЦКНТ 25 января в 17:00 продолжат вспоминать творчество Великого итальянского режиссёра Фредерико Феллини по случаю 105-летия со дня его рождения. Смотреть будут фильм «И корабль плывёт». Франция, Италия, 1983. Историческая драма. Режиссёр Ф.Феллини (12+).





Из Неаполя отплывает роскошный лайнер, на борту которого страстные почитатели оперы провожают на родину прах оперной дивы Эдме Тетуа. По палубе слоняются ее многочисленные друзья и поклонники, жизнь кажется прекрасной. По пути корабль подбирает потерпевших кораблекрушение сербских беженцев. Австро-венгерский броненосец требует их выдачи. Завязывается сражение. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6.











Кадр из фильма







В ролях: Фредди Джонс, Барбара Джеффорд, Виктор Полетти.

Комедия положений по пьесе Р.Куни. Таксист Джон Смит ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций.









Липецкий театр кукол 25 декабря в 11:00 приготовил спектакль «Сердце джунглей» по произведению Р. Киплинга. 26 декабря покажут «Корабль счастья» - постановку по сказке «Летучий корабль» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.









В воскресенье, 26 января, главные культурные события будет связаны с фестивалем «Mozart-fest» в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 12:00 начнётся спектакль по мотивам «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина (12+).













А в 17:00 в «Унионе» выступит Синье Ли – виртуоз-гитарист из Поднебесной (12+).









А в субботу Липецкая государственная филармония проведёт в «Унионе» занятия из цикла «Музыка развивает» (0+).















Фото vk.com/unionzal



Видео Аркадия и Максима Свиридовых.Плановых отключений электричества на выходных не предвидится.Встреча посвящена дню рождения автора и называется «Неруглая дата». На ней запланированы чтение произведений по ролям, неформальное общение и открытый микрофон, на котором гости тоже смогут блеснуть своими талантами.А в 18:01 игромастер ждёт гостей в культурном пространстве «Библиотека» *ул. Октябрьская, 28). Знать заранее правила вовсе не обязательно, всему научат на местеВ Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжают знаменитые кинопоказы по выходным. На очереди фильм. Россия, 2023. Семейный, приключения. Режиссёр Ольга БеляеваЮрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.Вера Островская, Макар Фомин, Катерина Шпица.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 25 декабря в 19:00 приглашает на спектакль «Слишком женатый таксист»26 февраля в 19:00 классика П.Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро» (16+).Для детей 25 и 26 января в 11:00 покажут спектакли – соответственно «Сказка о Царе Салтане» А. Пушкина (0+) и «Гуси-Лебеди» А.Чалухиди (0+).А 25 декабря в 18:00 в театре ждут взрослого зрителя на спектакль «Восемь любящих женщин» (В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?Страсти и противоречия двух великих композиторов оживут на сцене под волшебные звуки камерного ансамбля L’s-trio, в составе: Татьяны Левитиной (скрипка), Игоря Левитина (кларнет) и Татьяны Золотых (фортепиано). А детская театральная студия «ТЭМ» из гимназии №1 привнесет театральные элементы, создавая атмосферу глубокой драмы и эмоций.Скорость техника игры – феноменальны. 35-летний уроженец Шэньяна взял гитару в руки в 9-летнем возрасте, получил образование в Корее и Германии, восхищает своим мастерством весь мир. В Липецке наряду с шедеврами гитарной классики Исаака Альбениса и Франсиско Тарреги исполнит сочинения итальянского композитора эпохи барокко Доменико Скарлатти и парагвайца Агустина Барриоса.Малышам и родителям предстоит знакомство с базовыми музыкальными понятиями, такими как: звучание и пауза, понятия громко-тихо, быстро-медленно, название нот. Ребятишки освоят возрасту песни (детские, фольклор) и танцы (марш, полька).Занятия в 11:00, 12:20, 14:00.