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Сотрудница пункта выдачи товаров маркетплейса воровала возвращенный покупателями товар
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сегодня, 09:05

Сотрудница пункта выдачи товаров маркетплейса воровала возвращенный покупателями товар

Недостачу в размере 119 тысяч рублей выявили во время ревизии.

В полицию Добринского района обратился с заявлением представитель одного из маркетплейсов, сообщавший, что во время ревизии выявлена недостача различных товаров на сумму 119 тысяч рублей.

Полицейские во время расследования вышли на 22-летнюю работницу пункта выдачи товаров маркетплейса. Как выяснилось, она 4 месяца воровала возвращенный покупателями товар вместо того, чтобы сдавать его на склад. В основном это были детские вещи и новогодние аксессуары.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
кража
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