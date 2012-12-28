Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
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Происшествия
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сегодня, 09:05
Сотрудница пункта выдачи товаров маркетплейса воровала возвращенный покупателями товар
Недостачу в размере 119 тысяч рублей выявили во время ревизии.
Полицейские во время расследования вышли на 22-летнюю работницу пункта выдачи товаров маркетплейса. Как выяснилось, она 4 месяца воровала возвращенный покупателями товар вместо того, чтобы сдавать его на склад. В основном это были детские вещи и новогодние аксессуары.
— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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