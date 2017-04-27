Общество
сегодня, 17:15
Ко Дню Победы студенты навели порядок на липецких кладбищах
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В акции приняли учасие около 100 человек.
Сегодня в рамках общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" добровольцы Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий, Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, Липецкого техникума сервиса и дизайна, Липецкого политехнического техникума, РАНХиГС при Президенте РФ приняли участие в благоустройстве территории Евдокиевского кладбища. А добровольцы Липецкого машиностроительного колледжа убрали и покрасили могилы ветеранов ВОВ на Сокольском кладбище.
В акции приняли участие в общей сложности около 100 человек.
Фото vk.com/48mol
В акции приняли участие в общей сложности около 100 человек.
Фото vk.com/48mol
1 146
влипецкепить