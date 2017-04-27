Общество

сегодня, 17:15

Ко Дню Победы студенты навели порядок на липецких кладбищах

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#День Победы #9 мая
Ко Дню Победы студенты навели порядок на липецких кладбищах

В акции приняли учасие около 100 человек.

Сегодня в рамках общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" добровольцы Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий, Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, Липецкого техникума сервиса и дизайна, Липецкого политехнического техникума, РАНХиГС при Президенте РФ приняли участие в благоустройстве территории Евдокиевского кладбища. А добровольцы Липецкого машиностроительного колледжа убрали и покрасили могилы ветеранов ВОВ на Сокольском кладбище.

В акции приняли участие в общей сложности около 100 человек.

Фото vk.com/48mol
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#День Победы #9 мая

Комментарии (1)

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влипецкепить

2 минуты назад
захоронения в восточной европе в гораздо лучшем состоянии
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