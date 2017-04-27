84-летнюю пенсионерку обобрали в Липецке

Они забрали у нее 40 тысяч рублей.

Вчера в Липецке мошенницы воспользовались наивностью пенсионерки.

Как стало известно GOROD48, две женщины пришли в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Терешковой. Гостьи заявили липчанке, что принесли ей дополнительные социальные выплаты - 4000 рублей. Заметив, где хозяйка хранит деньги, преступницы похитили 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование проводит ОП №8.