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Дело экс-главы Марий Эл: арестованы 23 объекта недвижимости

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#Маркелов #взятка #арест
Дело экс-главы Марий Эл: арестованы 23 объекта недвижимости
Басманный суд Москвы арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

- Суд наложил обеспечительный арест на земельные участки, помещения и здания в Республике Марий Эл и Москве, находящиеся в собственности обвиняемого Маркелова, — рассказала она.

Напомним, что накануне суд арестовал две квартиры Маркелова в Йошкар-Оле и одну в Москве, а также две квартиры, принадлежащие его мачехе. 14 апреля следствие предъявило Маркелову обвинение в получении взятки. Басманный суд 14 апреля заключил Маркелова под стражу до 12 июня. По словам защитников, экс-губернатор сотрудничает со следствием, он также дал показания, однако вину не признает.

Напомним, 6 апреля 2017 года Владимир Путин освободил от должности заявившего об отставке по собственному желанию главу Марий Эл Леонида Маркелова. Он руководил регионом в течение 16 лет. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья Александр Евстифеев.
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#Маркелов #взятка #арест

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