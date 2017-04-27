Шнур решил записать альбом для детей

В ближайшее время.

Лидер прославившейся эпатажем и нецензурной лексикой в текстах песен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что планирует написать альбом детских песен в ближайшее время.



- В следующем году я сяду за него. Мы откатываем двадцатилетие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому, — рассказал о творческих планах музыкант.



О возможности появления детского альбома Шнуров упоминал еще в 2016 году во время презентации композиции, написанной для программы «С добрым утром, малыши». Тогда музыкант сказал, что сборником займется после празднования двадцатилетия группы. Юбилей «Ленинград» отметит 13 июля 2017 года большим концертом на сцене стадиона «Открытие Арена».