В России

18 минут назад

Шнур решил записать альбом для детей

55
#план #музыка #Шнур
Шнур решил записать альбом для детей

В ближайшее время.

Лидер прославившейся эпатажем и нецензурной лексикой в текстах песен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что планирует написать альбом детских песен в ближайшее время.

- В следующем году я сяду за него. Мы откатываем двадцатилетие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому, — рассказал о творческих планах музыкант.

О возможности появления детского альбома Шнуров упоминал еще в 2016 году во время презентации композиции, написанной для программы «С добрым утром, малыши». Тогда музыкант сказал, что сборником займется после празднования двадцатилетия группы. Юбилей «Ленинград» отметит 13 июля 2017 года большим концертом на сцене стадиона «Открытие Арена».
55
#план #музыка #Шнур

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе
#опасное вождение
5
В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе

сегодня, 14:22

Происшествия
Змеи атаковали село в Липецкой области
#змеи
4
Змеи атаковали село в Липецкой области

сегодня, 13:44

Происшествия
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы
#обрушение склада Pepsico
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы

сегодня, 12:47

Происшествия