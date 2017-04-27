Вместе с 2000 порций солдатской каши раздадут солдатские треугольники

В Быхановом саду будут работать две точки раздачи каши.

Как рассказали GOROD48 начальник отдела культуры и дополнительного образования департамента культуры Липецка Светлана Федюшина, в этом году кормить липчан традиционной солдатской кашей 9 мая в Быхановом саду будут спонсоры. Договор со спонсорами пока не подписан, но предварительные договорённости достигнуты: планируется, что в Быхановом саду 9 мая раздадут около 2000 порций каши. А вот горячего сладкого чая и боевых 100 граммов в этом году не будет.

Напомним, полевая кухня в парке «Быханов сад» начнёт работать 9 мая около 11.00 сразу после завершения парада Победы и торжественного митинга на площади Героев.

Сразу после завершения официальной части праздника липчан и гостей города приглашают в Быханов сад на традиционную программу «Солдатский привал». На полевой кухне можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу. В праздничном концерте примут участие победители городских фестивалей «Крылья Победы» и «Правнуки Победы».

По словам Светланы Федюшиной, в Быхановом саду будут работать две точки раздачи каши: одна непосредственно у входа в Быханов сад и вторая на территории парка.

Помимо солдатской каши, 9 мая липчанам планируют раздавать солдатские треугольники. По сути это будут стилизованные под солдатские письма открытки, внутри которых будут одеражатьяс поздравления липчан с Днём Победы.