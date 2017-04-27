Дом в Липецке вторые сутки живет без света и горячей воды

Подать блага цивилизации обещают до выходных.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №14/2 по улице Терешковой в Липецке Артур Мухаметкулов. Мужчина рассказал, что 80-квартирный дом вторые сутки живет без света и горячей воды.



- В среду случилась авария в подвале дома. Оттуда повалил пар — прорвало трубы горячего водоснабжения. Откуда она там сейчас, если официально ведутся ремонтные работы с ее отключением, непонятно. Так или иначе, из-за затопленного по колено горячей водой подвала случилась авария и с электроснабжением. Второй день мы живем и без света, и без горячей воды, - указывает жилец дома. - Специалисты аварийных служб, конечно, приезжали, но их работа положительного эффекта не дала. Кстати, авария в подвале могла произойти из-за ранее некачественно выполненного ими ремонта. Аварийную службу мы вызывали по поводу текущих в подвале труб с горячей водой. Видимо, тогда все сделали тяп-ляп. Сейчас вода стоит, пар валит, в подъезде жуткий запах и сырость.



Добиться от коммунальщиков ясного ответа о сроках возобновления подачи благ цивилизации жильцам дома не удалось. Ситуацию прояснил исполняющий обязанности руководителя УК «Строй-Сервис-Э» Андрей Мельничук.



- Отключение горячей воды связано с плановыми профилактическими работами энергоснабжающей организации. «Квадра» должна завершить их сегодня, уже завтра начнется наполнение системы горячей водой, - рассказал Андрей Мельничук. - Заявок по работе с электроэнергией от ЛГЭК нам не поступало, значит, аварийную обстановку разрешим в штатном режиме. В кратчайшие сроки.