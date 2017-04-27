Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы

Состояние второго оценивают как стабильное.

Как сообщил GOROD48 заместитель главного врача по медицинской части Лебедянской межрайонной больницы Валерий Решетников, одного из пострадавших на обрушившемся складе PepsiCo уже завтра собираются выписать из Лебедянской межрайонной больницы. Речь идёт о 41-летнем мужчине, который был госпитализирован в Лебедянскую межрайонную больницу с общим переохлаждением, ситуационной реакцией (сильным стрессом) и ушибами.

Второй пострадавший продолжает проходить лечение в Липецкой областной клинической больнице. 37-летнего рабочего склада госпитализировали туда в отделение нейрохирургии с перелом нижней челюсти, сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой.

- Состояние этого пациента оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, - сообщил GOROD48 заместитель главного врача по лечебной работе Липецкой областной клинической больницы Вахтанг Заркуа.