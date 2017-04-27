Липецких чиновников научат запоминать пин-коды за счет бюджета

А также быстро читать и бороться со стрессом.

Управление делами администрации Липецкой области запланировало провести курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих по теме «Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственного служащего». На это готовы потратить 249 000 рублей.



Чиновников ждет ряд лекций и тренингов по психологии делового общения, управлению информацией, тайм-менеджменту, мобилизации ресурсов и профессиональному выгоранию. В рамках занятий госслужащие изучат семь правил быстрого чтения, запоминание текстов, телефонов, пин-кодов, иностранных слов, лиц, имен, бюджетирование времени, правила порядка на рабочем столе, устойчивость к возрастающим нагрузках, синдром хронической усталости и многое другое. Итогом недельного обучения 40 человек станет тестирование. Если чиновник усвоит материал, то получит удостоверение о повышении квалификации.



При успешном проведении тендера обучение будет завершено в первой половине 2017 года. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.