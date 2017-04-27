Липчане примут участие в открытии недели туризма в Тамбовской области

Гостей познакомят и с туристическими возможностями Липецкой области.

29 апреля в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» в Тамбове состоится праздник открытия усадебного фонтана. Мероприятие станет началом Недели туризма в Тамбовской области, где представители туроператоров, музейных комплексов, организаторы событийных мероприятий представят посетителям лучшие туры, программы и события.Как сообщили в областном управлении культуры, делегация Липецкой области представит тамбовчанам фестивали «Казачья застава» и «Раненбургское застолье», экскурсионные маршруты, организует мастер-классы по изготовлению романовской игрушки. Знаменитый сыродел из Масловки Данковского района Владимир Борев привезет для гостей особое лакомство - сыр в шоколаде.Праздник открытия фонтана начнется в полдень большим концертом, в котором примет участие Губернаторский духовой оркестр. Гостей ждут ремесленные мастер-классы, аттракционы, лотереи, розыгрыши туристических путевок, креативные инсталляции и оригинальные фотозоны. В стилизованных деревянных домиках, фирменных избушках и палатках откроется выставка-продажа авторских изделий, сувениров и угощений.Праздничные акции, ярмарка в Асеевском парке и концертная программа на главной сцене «Усадьбы Асеевых» продлятся весь день - с 12:00 до 19:00.- Участие представителей Липецкой области в празднике - это важный этап в сотрудничестве между регионами в развитии внутреннего туризма. Тамбовчане многое узнают о маршрутах, событийных мероприятиях и достопримечательностях Липецкой области, - считают в администрации нашего региона.

На фото pearl-black.ru усадьба Асеевых в Тамбовской области