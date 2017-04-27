Общество

15 минут назад

Липецкие велосипедисты отправятся в первый бревет

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#бревет #маршрут #велосипедист
Липецкие велосипедисты отправятся в первый бревет

Цель маршрута — поселок Лев Толстой.

Липецкие велосипедисты-любители откроют сезон совместных заездов бреветом в поселок Лев Толстой. Мероприятие ранее было запланировано на 22 апреля, но его из-за нагрянувшей в регион зимы перенесли на неделю позже.

Старт бревета запланирован на утро 29 апреля от магазина «Новосел» . Далее их ждет движение по дороге на Данков, по которой они проследуют мимо Новой Деревни и Сухой Лубны. Первая контрольная отметка — у железнодорожного переезда в районе поселка Лев Толстой. Потом велосипедисты отправятся в сторону Чаплыгина. Финиш запланирован в районе Сокола.

Любители велоспорта всего преодолеют 201 км.
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#бревет #маршрут #велосипедист

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