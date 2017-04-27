Общество
15 минут назад
Липецкие велосипедисты отправятся в первый бревет
Цель маршрута — поселок Лев Толстой.
Липецкие велосипедисты-любители откроют сезон совместных заездов бреветом в поселок Лев Толстой. Мероприятие ранее было запланировано на 22 апреля, но его из-за нагрянувшей в регион зимы перенесли на неделю позже.
Старт бревета запланирован на утро 29 апреля от магазина «Новосел» . Далее их ждет движение по дороге на Данков, по которой они проследуют мимо Новой Деревни и Сухой Лубны. Первая контрольная отметка — у железнодорожного переезда в районе поселка Лев Толстой. Потом велосипедисты отправятся в сторону Чаплыгина. Финиш запланирован в районе Сокола.
Любители велоспорта всего преодолеют 201 км.
Старт бревета запланирован на утро 29 апреля от магазина «Новосел» . Далее их ждет движение по дороге на Данков, по которой они проследуют мимо Новой Деревни и Сухой Лубны. Первая контрольная отметка — у железнодорожного переезда в районе поселка Лев Толстой. Потом велосипедисты отправятся в сторону Чаплыгина. Финиш запланирован в районе Сокола.
Любители велоспорта всего преодолеют 201 км.