Липецкие велосипедисты отправятся в первый бревет

Цель маршрута — поселок Лев Толстой.

Липецкие велосипедисты-любители откроют сезон совместных заездов бреветом в поселок Лев Толстой. Мероприятие ранее было запланировано на 22 апреля, но его из-за нагрянувшей в регион зимы перенесли на неделю позже.



Старт бревета запланирован на утро 29 апреля от магазина «Новосел» . Далее их ждет движение по дороге на Данков, по которой они проследуют мимо Новой Деревни и Сухой Лубны. Первая контрольная отметка — у железнодорожного переезда в районе поселка Лев Толстой. Потом велосипедисты отправятся в сторону Чаплыгина. Финиш запланирован в районе Сокола.



Любители велоспорта всего преодолеют 201 км.