Общество

17 минут назад

На прилавках нашли просроченные торты

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#торговля
На прилавках нашли просроченные торты

После визита проверющих торыт убрали.

Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 11-ти предприятиях торговли Грязинского района. В ходе мониторинга в одном из магазинов по улице Орджоникидзе нашли торты с истекшим сроком годности. Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи. Там же были завышены цены на  5 наименований социально значимых товаров из 24: на гречку, рис, пшено, вермишель/спагетти и подсолнечное масло. 

Материалы информационно аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.  
75
#торговля

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