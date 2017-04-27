На прилавках нашли просроченные торты

После визита проверющих торыт убрали.

Накануне было проведено информационно-аналитическое наблюдение в 11-ти предприятиях торговли Грязинского района. В ходе мониторинга в одном из магазинов по улице Орджоникидзе нашли торты с истекшим сроком годности. Продукция с истекшим сроком годности снята с продажи. Там же были завышены цены на 5 наименований социально значимых товаров из 24: на гречку, рис, пшено, вермишель/спагетти и подсолнечное масло.



Материалы информационно аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.