Опять допинг-скандал. Ксению Рыжову лишили звания чемпионки мира

Липецкая область продолжает терять свои самые значимые спортивный награды.

Липецкая легкая атлетика лишилась одного из самых громких успехов в своей истории: Ксения Рыжова, выигравшая проходивший в Москве чемпионат мира-2013 в эстафете 4х400 метров лишена «золотой» медали.

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) сегодня распространила заявление, согласно которому сборную России лишают «золотой» той самой медали. Причина – положительная допинг-проба одной из участниц чемпионского «квартета» Антонины Кривошапки. По правилам IAAF даже если один спортсмен в команде принимал допинг, то аннулируют результат всей команды.

Кривопапка признала факт нарушения антидопинговых правил, и ранее была дисквалифицирована на два года с 6 сентября 2016 года. Результаты соревнований с ее участием также были аннулированы – например, сборная России лишилась «серебря» лондонской Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Теперь отменен и результат победного для россиянок домашнего чемпионата мира-2013.

Вмместе с Рыжовой и Кривошапкой бежали Юлия Гущина и Татьяна Фирова – теперь всех их обяжут сдать «залотые» медали.

Россиянки тогда победили с результатом 3 минуты 20,19 секунды, второй место заняла сборная США - 3:20.41, третье – команда Великобритании - 3:22.61, четвертое – сборная Франции 3:24.21.

Напомним, что ранее серебряной медали Олимпийских игр в Пекине 2008 года в эстафете 4х400 метров была лишена другая липецкая бегунья Людмила Литвинова. Её подвела положительная допинг-проба подруги по команде Анастасии Капачинской.

Напомним, что липецкому спорту не впервой терять свои самые значимые награды, причем не по вине наших атлетов. Единственная за всю историю липецкая олимпийская медаль Людмилы Литвиновой, завоеванная в Пекине-2008 в тоже же эстафете 4х400 метров тоже была аннулирована из-за положительной пробы другой спортсменки Анастасии Капачинской.

Фото Р-Спорт. После награждения в 2013 году. Рыжова вторая слева.

