Претензии к «Лебедянскому» заявили владельцы двух огородов и одного подвала

Зато санитарные врачи довольны качеством воды.

Напомним, вчера утром в Лебедяни обрушился склад готовой продукции компании PepsiCo. Сегодня в Лебедяни прошло уже второе заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказал GOROD48 заместитель главы города Лебедянь Антон Антонов, на комиссии руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском, Становлянском районах Надежда Марушкина доложила, что взятые после аварии Роспотребнадзором пробы воды в реке Дон и в питьевой воды в скважинах соответствуют санитарным нормам по всем показателям. При этом исследования воды параллельно проводили сразу три лаборатории — Роспотребнадзора, самой компании PepsiCo и управления экологии. Кроме того, ОГУП «Водоканал» взял пробы воды на расстоянии 500 метров выше и ниже по течению. Претензий к цвету и мутности воды в реке Дон пока нет. Анализы воды будут проводиться ежедневно.

Интересно, что из-за аварии на складе накануне без горячей воды и тепла остался целый микрорайон Лебедяни — Черёмушки. Котельную — ООО «Лебедянский» снабжает водой и теплом жителей Черёмушек — сегодня запустили, хотя уже завтра отопительный сезон в Лебедяни завершается.

Соки в Лебедяни сегодня не разливают. Временно не работают и цеха по производству чипсов и другой продукции — там проводится диагностика. Относительно того, как будет решен вопрос с оплатой находящихся в простое сотрудников, пока ничего не известно.

Сок затопил три улицы: Замятина, Нововоронежскую, Карла Маркса. Там находятся частные домовладения и гаражи. Пока претензии заявили владельцы двух затопленных огородов и одного подвала. Сегодня вечером и завтра утром будут составлены акты их осмотра, а накануне велась только фотофиксация последствий сочного потопа. Пострадавших снова обойдут вместе с сотрудниками PepsiCo.

Причины аварии на складе уже выясняет независимая экспертная организация, нанятая компанией PepsiCo. Она сейчас выясняет не только кто виноват, но и что делать — как разбирать завалы и восстанавливать склад. Пока экспертиза не закончена, говорить о причинах ЧП, даже предварительно, никто не решается.