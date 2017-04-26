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Руководителей строительной фирмы подозревают в уклонении налогов на сумму более 15 млн. рублей

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#налоги
Руководителей строительной фирмы подозревают в уклонении налогов на сумму более 15 млн. рублей

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Риэлтерский центр «Строй Град», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).


По данным следствия, руководством коммерческой фирмы, ответственным за своевременность и полноту уплаты налогов, представлены в налоговый орган заведомо ложные сведения об обязанности организации уплатить земельный налог. При этом в декларациях за 2014 и 2015 годы умышленно указаны заниженные суммы земельного налога, в результате чего руководство фирмы не доплатило в государственную казну более 15,5 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#налоги

Комментарии (3)

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Гость

13 минут назад
Не могла эта Фирма просто так взять и скрыть 15 мил., видимо кто-то из чиновников закрыл глаза, не за бесплатно конечно
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Судебная система

55 минут назад
Садят за палку колбасы...за 15 миллионов будут дальше хорошо жить...припеваючи..
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Вера

сегодня, 15:48
За 3млн.человек сидел 10,5лет в тюряге.а вы пишете 15млн.НЕ СМЕШИТЕ
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