Культура

сегодня, 14:20

Липчан приглашают в историческое путешествие

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#туризм
Липчан приглашают в историческое путешествие

Бесплатная экскурсия начнется на площади Авиаторов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой облатси, областной центр событийного туризма приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию, которая состоится 30 апреля. 

Историческое путешествие начнется в 11:00 у площади Авиаторов (сбор группы - у Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства).

Маршрут пройдет через площадь Героев и по улице Зегеля до Соборной площади. При желании можно посетить Нижний парк. В ходе экскурсии участники многое узнают о военной истории Липецка.
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#туризм

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