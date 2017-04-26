Липчан приглашают в историческое путешествие

Бесплатная экскурсия начнется на площади Авиаторов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой облатси, областной центр событийного туризма приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию, которая состоится 30 апреля.

Историческое путешествие начнется в 11:00 у площади Авиаторов (сбор группы - у Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства).Маршрут пройдет через площадь Героев и по улице Зегеля до Соборной площади. При желании можно посетить Нижний парк. В ходе экскурсии участники многое узнают о военной истории Липецка.