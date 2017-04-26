В пивном баре поили школьников

Прокуратура Советского района Липецка совместно с территориальным отделом полиции провела проверку анонимного сообщения о реализации алкогольной продукции несовершеннолетним из специально размещенного в рамках форума «Вместе - ради детей!» ящика для обращений.

В ходе организованных для проверки сообщения рейдов информация нашла свое подтверждение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, установлено, что в пивном баре "Разливные напитки", расположенном вблизи школы № 51, продавали алкоголь несовершеннолетним.

Так, продавец-кассир бара продала подростку пиво, несмотря на то, что ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По результатам доследственной проверки в отношении продавца-кассира возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей либо исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В адрес владельца бара внесено представление об устранении нарушений федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".