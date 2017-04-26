Общество

сегодня, 11:09

В пивном баре поили школьников

5 777
#алкоголь
В пивном баре поили школьников

Прокуратура Советского района Липецка совместно с территориальным отделом полиции провела проверку анонимного сообщения о реализации алкогольной продукции несовершеннолетним из специально размещенного в рамках форума «Вместе - ради детей!» ящика для обращений.

В ходе организованных для проверки сообщения рейдов информация нашла свое подтверждение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, установлено, что в пивном баре "Разливные напитки", расположенном вблизи школы № 51, продавали алкоголь несовершеннолетним.

Так, продавец-кассир бара продала подростку пиво, несмотря на то, что ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По результатам доследственной проверки в отношении продавца-кассира возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей либо исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В адрес владельца бара внесено представление об устранении нарушений федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".


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#алкоголь

Комментарии (5)

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Школоло

49 минут назад
Таримся в гаражах
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Деятель

сегодня, 12:26
Вы должны сами ходить и проверять, а не только с заявления граждан! И табачки в том числе!
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Мужик

сегодня, 12:24
Лидо на 14 мр-не напротив Малибу, это рассадник спаивания не только взрослых алкашей, но и всей подряд молодёжи! Посмотрите сколько шприцов валяется вокруг этой пивнушки, там в подвале целое производство пивной гадости! А сквер то какой был, на повороте трамвайной линии все любовались им проезжая мимо, а таперь там пивнушка вышла на улицу и ещё больше захватили территорию. Сквера то не стало, а только мусор, песок со щебнем и шприцы от наркоманов с пивными пластиковыми стаканами.
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гость

сегодня, 12:05
Проверьте все пивнушки на 11 микрорайне.
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живу по-соседству

сегодня, 11:16
Хмельник продает всем и до 23часов
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