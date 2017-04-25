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Названо новое полезное свойство ходьбы‍

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Названо новое полезное свойство ходьбы‍

Специалисты из США провели исследование

Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы, - этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!.

Специалисты из New Mexico Highlands University обнаружили, что удар стопы во время ходьбы посылает волны через артерии, которые значительно изменяют и увеличивают доставку крови в мозг, а это приводит к улучшению памяти и познавательных способностей человека.

К таким выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.

Ранее предполагалось, что кровоснабжение головного мозга регулируется организмом и не зависит от изменений кровяного давления, вызванных физическими нагрузками.

Выяснилось, что даже спокойная прогулка создает в организме динамические волны, усиливающие кровоток, в том числе к мозгу. И хотя этот эффект не такой сильный, как во время бега, он гораздо значительнее, чем во время езды на велосипеде, где ударного воздействия на ноги не оказывается.
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