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Названо новое полезное свойство ходьбы
Специалисты из США провели исследование
Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы, - этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!.
Специалисты из New Mexico Highlands University обнаружили, что удар стопы во время ходьбы посылает волны через артерии, которые значительно изменяют и увеличивают доставку крови в мозг, а это приводит к улучшению памяти и познавательных способностей человека.
К таким выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.
Ранее предполагалось, что кровоснабжение головного мозга регулируется организмом и не зависит от изменений кровяного давления, вызванных физическими нагрузками.
Выяснилось, что даже спокойная прогулка создает в организме динамические волны, усиливающие кровоток, в том числе к мозгу. И хотя этот эффект не такой сильный, как во время бега, он гораздо значительнее, чем во время езды на велосипеде, где ударного воздействия на ноги не оказывается.
Специалисты из New Mexico Highlands University обнаружили, что удар стопы во время ходьбы посылает волны через артерии, которые значительно изменяют и увеличивают доставку крови в мозг, а это приводит к улучшению памяти и познавательных способностей человека.
К таким выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.
Ранее предполагалось, что кровоснабжение головного мозга регулируется организмом и не зависит от изменений кровяного давления, вызванных физическими нагрузками.
Выяснилось, что даже спокойная прогулка создает в организме динамические волны, усиливающие кровоток, в том числе к мозгу. И хотя этот эффект не такой сильный, как во время бега, он гораздо значительнее, чем во время езды на велосипеде, где ударного воздействия на ноги не оказывается.