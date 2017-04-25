Происшествия

сегодня, 15:55

Отмывать Лебедянь от сока будут завтра

17 3714
#обрушение склада Pepsico
8
Отмывать Лебедянь от сока будут завтра

В уборке задействуют даже пожарную технику.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района Валерий Головань, техника выйдет отмывать улицы Лебедяни от сока завтра утром. 

Соком залиты две улицы - Матросова и Карла Маркса. Но от жителей улиц жалоб на подтопление - а сок тёк ручьем - пока не поступало. 

- Отмывать от сладкого, кислого и липкого сока город будут со щётками, в уборке будет задействована не только коммунальная техника, но и пожарные машины, которые будут поливать улицы, разбавляя сок, - отметил Валерий Головань. - Но главная беда в том, что сок попал в реку Дон. Сколько именно сока вылилось в реку - сейчас выясняют экологи, они изъяли документацию, из которой попытаются выяснить, сколько продукции находилось на складе. Я буквально 5 минут назад вернулся со склада - и оттуда до сих пор вытекает большое количество сока!

В 16:00 глава администрации Лебедянского района Михаил Мицук собрал комиссию по делам ГО и ЧС по факту обрушения склада корпорации PepsiCo в Лебедяни. На ней оценят ущерб от аварии.

- На момент ЧП на складе находилась одна смена. Чтобы оценить число возможных пострадавших, администрация предприятия проверила списочный состав и не досчиталась двух сотрудников - сейчас рабочие уже спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметил Валерий Головань. - На комиссию по деоам ГО и ЧС приглашено руководство предприятия. Компания PepsiCo уже выразила готовность сотрудничать. Счёт за уборку города мы планируем выставить им. 

По словам Валерия Голованя, мух на сладких улицах города ещё нет, а вот запах стоит резкий. 

Фото vk.com
17 3714
#обрушение склада Pepsico
8

Комментарии (17)

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Месть

4 минуты назад
За нищенскую зарплату рабочих. Есть негласное указание платить мало.
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Вася

19 минут назад
Провались ты пропадом долбаное американское предприятие,загадило всю Лебедянь и реку.Это тебя Господь Бог наказал за мизерную зарплату рабочим!
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Гном

сегодня, 17:36
Откачают с улиц что осталось машинами спецотха и опять в дело.
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Лебедянь

сегодня, 17:31
Теперь у жителей чьи огороды затопило теперь будут выращивать экологически чистую картошку со вкусом апельсина, томата, мультифрукта и.т. и т.п.
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гость

сегодня, 17:28
сок в реку - экологическая катастрофа, а сок детям втридорога - это как? пейте его сами теперь!
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Гном

сегодня, 17:24
Во браги будет теперь в Лебедяне.
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--

сегодня, 17:15
Видимо там не сок, а химия сплошная. Сок естественный природный продукт. Природе от него вреда нет.
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-

сегодня, 17:13
+100/500 Сок вреден для реки. А мы детям его даем. ????????
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)))

сегодня, 17:09
Сок разъел асфальт???
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Мухи

сегодня, 17:03
Взжжжж мы вашу химию взжжжж пить не будем взззж тчк
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