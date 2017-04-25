Отмывать Лебедянь от сока будут завтра

В уборке задействуют даже пожарную технику.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района Валерий Головань, техника выйдет отмывать улицы Лебедяни от сока завтра утром.



Соком залиты две улицы - Матросова и Карла Маркса. Но от жителей улиц жалоб на подтопление - а сок тёк ручьем - пока не поступало.



- Отмывать от сладкого, кислого и липкого сока город будут со щётками, в уборке будет задействована не только коммунальная техника, но и пожарные машины, которые будут поливать улицы, разбавляя сок, - отметил Валерий Головань. - Но главная беда в том, что сок попал в реку Дон. Сколько именно сока вылилось в реку - сейчас выясняют экологи, они изъяли документацию, из которой попытаются выяснить, сколько продукции находилось на складе. Я буквально 5 минут назад вернулся со склада - и оттуда до сих пор вытекает большое количество сока!



В 16:00 глава администрации Лебедянского района Михаил Мицук собрал комиссию по делам ГО и ЧС по факту обрушения склада корпорации PepsiCo в Лебедяни. На ней оценят ущерб от аварии.



- На момент ЧП на складе находилась одна смена. Чтобы оценить число возможных пострадавших, администрация предприятия проверила списочный состав и не досчиталась двух сотрудников - сейчас рабочие уже спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметил Валерий Головань. - На комиссию по деоам ГО и ЧС приглашено руководство предприятия. Компания PepsiCo уже выразила готовность сотрудничать. Счёт за уборку города мы планируем выставить им.



По словам Валерия Голованя, мух на сладких улицах города ещё нет, а вот запах стоит резкий.



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