Компания PepsiCo прокомментировала ЧП в Лебедяни

Идёт спасение двух сотрудников.

Как рассказала GOROD48 директор по коммуникациям PepsiCo Россия, Украина, СНГ Марина Зибарева, сегодня утром произошло обрушение кровли в одном из складских помещений завода "Лебедянский" в городе Лебедянь Липецкой области.



- Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, - отметила Марина Зибарева. - Для нас сейчас самое важное - это безопасность людей. Сейчас идет спасение двух сотрудников, которые оказались заблокированы на одном из этажей здания. Все остальные люди были эвакуированы, они не пострадали. На данный момент это вся информация, которой мы располагаем.



Как пояснили в компании, пока нет никаких версий случившегося. Говорить о предварительной сумме ущерба тоже рано.



- Никто не думает об этом, сейчас для нас самое важное - это спасение людей, - отметила Марина Зибарева. - Мы ещё не располагаем информацией, что это за люди - наши ли это сотрудники или представители подрядной организации. Для нас это не важно - главное, это спасти этих людей.

