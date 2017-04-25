Тербунец вколол супруге снотворное для собак

И погиб сам от того же препарата.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда вынесла апелляционное определение по пересмотру необычного спора в Тербунском райсуде. Там невестка подала в суд на свою бывшую свекровь. Причиной сутяжничества стал моральный вред.



История берет начало еще в прошлом году. Экс-свекровь истцы пришла в администрацию Тербунского района, местную прокуратуру и обратилась к уполномоченному по правам ребенка. Женщина утверждала, что бывшая невестка плохо обращается с ее внуками, бьет детей и пьет. В ходе проверки официальные органы опровергли доводы заботливой бабушки. Необоснованные наветы мать детей сочла за клевету и предъявила экс-родственнице иск о возмещении морального вреда. Тербунский райсуд удовлетворять иск отказался.



В судебном заседании свои пояснения по делу дала истица. Женщина рассказала, что ранее была замужем за сыном «клеветницы». Но брак закончился трагически: мужчина вколол себе и супруге препарат для усыпления собак. Сам он скончался, а женщине удалось выжить. После трагедии и начались конфликты с бабушкой детей, которая при живом сыне ими не интересовалась, а после его смерти начала проявлять подозрительную активность. Как считает истица, это связано с интересами в наследовании имущества, так как бабушка просила все возможные инстанции лишить мать родительских прав.



В Липецком областном суде поддержали выводы коллег из Тербунов. В возмещении морального вреда отказано, так как в действиях бабушки не нашли ничего противозаконного.