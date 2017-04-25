43 минуты назад
Голландская фирма намерена отремонтировать километр дороги на проспекте Победы
Ремонт всего проспекта, возможно, осуществят в следующем году.
Сегодня на встрече с депутатами городского совета Липецка мэр Сергей Иванов рассказал о планах благоустройства проспекта Победы.
По словам мэра, в этом году обновления дорожного полотна по всей длине проспекта не будет. Такие работы в сумме с уже назначенными ремонтами других дорог означали бы транспортный коллапс для всего города.
Возможно, ремонт проспекта начнется в следующем году.
Тем не менее, Сергей Иванов рассказал о некой голландской фирме, которая в рекламных целях готова привести в порядок километровый участок проспекта Победы по своим технологиям уже в этом году.
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