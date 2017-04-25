Общество

43 минуты назад

Голландская фирма намерена отремонтировать километр дороги на проспекте Победы

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#благоустройство
Голландская фирма намерена отремонтировать километр дороги на проспекте Победы

Ремонт всего проспекта, возможно, осуществят в следующем году.

Сегодня на встрече с депутатами городского совета Липецка мэр Сергей Иванов рассказал о планах благоустройства проспекта Победы.

По словам мэра, в этом году обновления дорожного полотна по всей длине проспекта не будет. Такие работы в сумме с уже назначенными ремонтами других дорог означали бы транспортный коллапс для всего города.

Возможно, ремонт проспекта  начнется в следующем году.

Тем не менее, Сергей Иванов рассказал о некой голландской фирме, которая в рекламных целях готова привести в порядок километровый участок проспекта Победы по своим технологиям уже в этом году.

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#благоустройство

Комментарии (3)

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Ау

13 минут назад
Крик, Все сволочи,все.
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Крик

19 минут назад
Ну почему у липецких водителей не хватает ума ехать через Папина? Ведь основной поток прет по Победы на Терешкова и дальше, так можно без пробок по Папина выехать спокойно туда-же.
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Трава нерасти

37 минут назад
Под носом у города село елецкое где дорога твою мать еду путину кино снимать.
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