Голландская фирма намерена отремонтировать километр дороги на проспекте Победы

Ремонт всего проспекта, возможно, осуществят в следующем году.

Сегодня на встрече с депутатами городского совета Липецка мэр Сергей Иванов рассказал о планах благоустройства проспекта Победы.

По словам мэра, в этом году обновления дорожного полотна по всей длине проспекта не будет. Такие работы в сумме с уже назначенными ремонтами других дорог означали бы транспортный коллапс для всего города.

Возможно, ремонт проспекта начнется в следующем году.

Тем не менее, Сергей Иванов рассказал о некой голландской фирме, которая в рекламных целях готова привести в порядок километровый участок проспекта Победы по своим технологиям уже в этом году.