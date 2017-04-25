Общество

58 минут назад

В Липецкой области на территории женской колонии открыт реабилитационный центр

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#УФСИН
В Липецкой области на территории женской колонии открыт реабилитационный центр

Отбывающие наказание женщины смогут перед освобождением приготовиться к жизни в обществе.

Сегодня в женской колонии расположенной в Усманском районе Липецкой области открылся Центр социально-психологической реабилитации осужденных. В открытии центра приняли участие руководители регионального УФСИН, работники прокуратуры, общественники. На открытие центра приехала член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» - Мария Каннабих.

После открытия центра для осужденных женщин, готовящихся к освобождению и желающих вести законопослушный образ жизни на свободе, по колонии был совершен обход, с некоторыми осужденными проводились беседы и были данным им необходимые консультации.

По завершению открытия центра в колонии начался круглый стол, посвященный теме взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества в адаптации и ресоциализации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений.
1 359
#УФСИН

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