В Липецкой области на территории женской колонии открыт реабилитационный центр

Отбывающие наказание женщины смогут перед освобождением приготовиться к жизни в обществе.

Сегодня в женской колонии расположенной в Усманском районе Липецкой области открылся Центр социально-психологической реабилитации осужденных. В открытии центра приняли участие руководители регионального УФСИН, работники прокуратуры, общественники. На открытие центра приехала член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» - Мария Каннабих.



После открытия центра для осужденных женщин, готовящихся к освобождению и желающих вести законопослушный образ жизни на свободе, по колонии был совершен обход, с некоторыми осужденными проводились беседы и были данным им необходимые консультации.



По завершению открытия центра в колонии начался круглый стол, посвященный теме взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества в адаптации и ресоциализации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений.