вчера, 19:19
Старые почтовые ящики заменили в липецком доме после вмешательства Госжилинспекции
Жители дома №15 по ул. Неделина, обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта почтовых ящиков.
В результате проведенной проверки установлено, что почтовые ящики находятся в технически неисправном состоянии.
По результатам проверки управляющей компании, ООО «УК «Спутник» выдано предписание об обеспечении исправного состояния почтовых ящиков.
При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. ООО «УК «Спутник» произведена замена почтовых ящиков.
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