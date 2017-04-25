Общество

вчера, 19:19

Старые почтовые ящики заменили в липецком доме после вмешательства Госжилинспекции

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#госжилинспекция
Старые почтовые ящики заменили в липецком доме после вмешательства Госжилинспекции

Жители дома №15 по ул. Неделина, обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта почтовых ящиков.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

В результате проведенной проверки установлено, что почтовые ящики находятся в технически неисправном состоянии.

По результатам проверки управляющей компании, ООО «УК «Спутник» выдано предписание об обеспечении исправного состояния почтовых ящиков.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. ООО «УК «Спутник» произведена замена почтовых ящиков.

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#госжилинспекция

Комментарии (1)

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влипецкепить

вчера, 19:27
а без заявления госжилинспекция не знает что такие ящики практически повсеместно?
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