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В Липецкой области до +22

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В Липецкой области до +22

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 апреля переменная облачность, без осадков. 

Ветер южный 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от +17 до +22.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5 до 7 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.

27 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 6 градусов мороза.

 

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