Общество

вчера, 12:12

Воловским коммунальщикам не платили зарплату

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#зарплата #задолженность
Воловским коммунальщикам не платили зарплату

В ситуацию пришлось вмешаться госинспекции труда

Во исполнение предписания, выданного государственным инспектором труда по результатам проверки, проведенной на основании обращения работников ООО ЖКХ «Воловское» села Волово Липецкой области, 18 работникам предприятия произведена выплата задолженности по заработной плате. Общая сумма выплат составила 365,76 тыс. рублей.

По результатам проверки и рассмотрения административного материала органа прокуратуры юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщили в Госинспекции.

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#зарплата #задолженность

Комментарии (4)

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житель

вчера, 19:26
когда разберетесь со СТАЛЬНОФФ - людей кидают на зарплаты в открытую, можно по полгода жать и не дождатся. почему власти не принимают меры???
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ЖОРА

вчера, 15:17
ПОКА У РУЛЯ КОРОЛЕВ БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ БУДЕТ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ЕСЛИ ТОЛЬКО СЛУЧАЙ ПОМОЖЕТ КОТОРЫЙ ОТПРАВИТ ЕГО В МЕСТА ОТДАЛЕННЫЕ
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с.Доброе

вчера, 13:31
----------такая же херня, это ваш бывший прокурор заразу разносит.
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Жкх прибыльный бизнес

вчера, 12:35
Милионы уходят по карманам на модернизацию голый ноль держится еще советское наследие. Где прокуратура и другие органы работы у них непочатый край.
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