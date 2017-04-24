Воловским коммунальщикам не платили зарплату

В ситуацию пришлось вмешаться госинспекции труда

Во исполнение предписания, выданного государственным инспектором труда по результатам проверки, проведенной на основании обращения работников ООО ЖКХ «Воловское» села Волово Липецкой области, 18 работникам предприятия произведена выплата задолженности по заработной плате. Общая сумма выплат составила 365,76 тыс. рублей.

По результатам проверки и рассмотрения административного материала органа прокуратуры юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщили в Госинспекции.