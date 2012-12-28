В России
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6 минут назад
Более 250 россиян получили отечественные препараты от рака
"Примерно половина из них дети. Учитывая, что только в этом году CAR-T-клеточная терапия вошла в программу госгарантий, это очень большая цифра", — сказала кандидат медицинских наук.
Алешина уточнила, что 55 пациентам предоставили препараты во время клинического исследования, которое проходило в 2024-2025 годах в НМИЦ гематологии в рамках госзадания. Не более десяти человек прошли такое лечение за счет фондов.
"Остальные получили лечение по ОМС", — пояснила врач-гематолог.
Гематолог также рассказала, что сейчас шесть центров в России имеют лицензию для производства CAR-T-клеточного продукта и проведения терапии.
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