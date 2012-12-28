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В России
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35 минут назад
Россияне выиграли этап Гран-при по фигурному катанию
За произвольный прокат они получили 135,15 балла. По сумме двух программ дуэт набрал 209,84 очка. Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава (198,27; 67,06+131,21) из Грузии, третье — представители Японии Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50; 63,06+118,44).
Победа Мишиной и Галямова стала первой для российских фигуристов за пять лет отсутствия на этапах международной серии Гран-при. Ранее в нынешнем сезоне пара выиграла серебряные медали на турнире серии "Челленджер" в Батуми.
Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов — двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года.
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