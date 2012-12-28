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В России
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24 минуты назад
В Роспотребнадзоре предотвратили продажу 2 млн упаковок нелегального моторного масла
Миллионы упаковок автомобильных масел могли оказаться на прилавках и попасть в двигатели российских машин, но продажу этой продукции удалось остановить. За октябрь 2026 года благодаря контролю на кассах в России заблокировали реализацию около двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел.
«Контроль Роспотребнадзора за соблюдением разрешительного режима на кассах позволил предотвратить продажи 2 млн упаковок нелегальных моторных масел. Этот механизм начал действовать с 1 октября 2026 года при розничной продаже моторных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, подлежащих обязательной маркировке», — говорится в сообщении.
Ведомство ведет непрерывный мониторинг соблюдения разрешительного режима в 80,4 тыс. торговых объектов, реализующих автомобильные жидкости.
«Из них в октябре 2026 года 77,2% не допустили ни единого нарушения разрешительного режима на кассе. В отношении систематических нарушителей территориальные органы Роспотребнадзора проводят профилактические мероприятия и проверки, которые позволяют снизить количество подделок», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал автомобилистам обращать внимание на маркировку приобретаемого масла, проверять наличие кассового чека и сканирование кода Data Matrix на упаковке. Покупатели также могут самостоятельно проверить продукцию через мобильное приложение «Честный знак». При отсутствии маркировки, проблемах со считыванием кода или несовпадении сведений с этикеткой от покупки рекомендуется воздержаться. О возможном нарушении можно сообщить через приложение «Честный знак».
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