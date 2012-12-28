В Роспотребнадзоре предотвратили продажу 2 млн упаковок нелегального моторного масла

Миллионы упаковок автомобильных масел могли оказаться на прилавках и попасть в двигатели российских машин, но продажу этой продукции удалось остановить. За октябрь 2026 года благодаря контролю на кассах в России заблокировали реализацию около двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел.