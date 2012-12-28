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В России
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39 минут назад
В Госдуме сократят штат госслужащих и переаттестуют помощников депутатов
В Госдуме и Совфеде планируют сократить численность штатных сотрудников на 10–20%. Одновременно помощников депутатов нижней палаты парламента обязали пройти аттестацию на знание Конституции и основных законов и деятельности Госдумы.
Штаты аппаратов Госдумы и Совета Федерации сократят в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об уменьшении числа госслужащих, — сообщают источники.
Уточняется, что сократят примерно 15% штата, еще три собеседника называют диапазон от 15 до 20%. По их словам, сокращение проводится мягко — ликвидируют в первую очередь незанятые вакансии, возможно, будут приняты решения по сотрудникам пенсионного возраста.
Аналогичная ситуация в Совете Федерации, — сообщил источник в верхней палате, — штат также планируется сократить примерно на 10-15% теми же способами.
«Резать по живому (массово увольнять людей) никто не будет. Мера направлена на сокращение средств и если увольнять со всеми неотгулянными отпусками, выходными пособиями, то это будут огромные траты. Поэтому будут делать это аккуратно — за счет свободных вакансий и тех, кто скоро выйдет на пенсию», — пояснил источник издания.
В феврале 2011 года штатное расписание аппарата Госдумы составляло 1482 единицы, сообщал бывший тогда председателем нижней палаты Борис Грызлов. Больше об изменении штатной численности публично не сообщалось.
Указ № 922 был подписан президентом 29 октября 2024 года. Он предусматривает сокращение не менее 10% численности государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов власти, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, управлений Судебного департамента Верховного суда. Высвободившиеся средства должны быть направлены на премирование сотрудников соответствующего органа власти.
В Думе также изменилась работа с трудоустроенными в штат помощниками депутатов, — рассказали источники (это не касается помощников на общественных началах, которые не входят в думский штат). Их теперь устраивают на работу с использованием ГИС «Посейдон» — автоматизированной системы, проверяющей сведения о доходах, расходах и имуществе для выявления возможной коррупции. В 2025 году Дума приняла закон, который снял с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, отдав антикоррупционные проверки «Посейдону». Система взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.
Помимо этого, помощников депутатов обязали пройти аттестацию, — сообщили источники издания. Она проводится по закону о государственных гражданских служащих. Один из собеседников уточняет, что аттестация — это компьютерный тест, вопросы в котором не слишком сложные, например, на знание Конституции. Один из депутатов подтвердил, что помощники проходят аттестацию. По его словам, вопросы в тестировании касаются и знания основных законов, и деятельности Госдумы, и так далее.
Новая процедура, по словам собеседников, серьезно усложнила работу депутатов, так как многие не могут взять помощников, пока те не пройдут аттестацию. Сейчас на нее сформировалась очередь. При этом именно помощник, по словам источников, фактически занимается всеми бюрократическими процедурами. Особенно сложно без помощников впервые избравшимся депутатам, — отметил один из источников.
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