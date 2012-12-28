В Госдуме сократят штат госслужащих и переаттестуют помощников депутатов

В Госдуме и Совфеде планируют сократить численность штатных сотрудников на 10–20%. Одновременно помощников депутатов нижней палаты парламента обязали пройти аттестацию на знание Конституции и основных законов и деятельности Госдумы.