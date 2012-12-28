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В России
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сегодня, 22:10
В Адыгее турист погиб после падения с высоты 80 метров
По данным спасателей, двое путешественников сорвались вниз во время пребывания в районе водопадов. Один из них получил смертельные травмы.
«К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.
Второй турист выжил, однако самостоятельно выбраться из глубокого каньона не смог. Спасатели организовали эвакуацию пострадавшего с использованием специального троса. Мужчину удалось поднять из каньона и передать медикам. Обстоятельства падения устанавливаются.
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