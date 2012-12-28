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В России
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сегодня, 14:01

Российские автомобилисты могут получить штраф за «лысую» резину

Российские автомобилисты рискуют получить предупреждение или штраф за «лысую» резину, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм.

Заместитель главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев рассказал, что российские автовладельцы могут получить предупреждение или штраф, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, — передает ТАСС.

«Что касается изношенной, так называемой «лысой» зимней резины, то за ее использование предусмотрена ответственность. Согласно действующим требованиям, при движении по заснеженной или обледеневшей дороге остаточная глубина протектора зимних шин должна быть более 4 мм. Если она составляет 4 мм или меньше, эксплуатация автомобиля запрещена. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей», — считает депутат.

Парламентарий пояснил, что изношенный протектор покрышек хуже отводит воду и снежную кашу, снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск потери управления.

«Поэтому автомобилистам важно своевременно менять резину и перед началом зимнего сезона проверять ее состояние. Безопасность на дороге зависит не только от качества дорожной инфраструктуры, но и от ответственности каждого водителя», — отметил Григорьев.

Требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За управление транспортным средством при наличии неисправностей установлена административная ответственность согласно ст. 12.5 КоАП РФ.
авто
резина
штраф
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