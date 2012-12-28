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В России
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сегодня, 15:37

Многодетным семьям предоставят бесплатный проезд на лечение по платным дорогам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам, сообщает РИА Новости.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы: о предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно) ", - говорится в перечне.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
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