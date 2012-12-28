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В России
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сегодня, 15:37
Многодетным семьям предоставят бесплатный проезд на лечение по платным дорогам
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы: о предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно) ", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
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