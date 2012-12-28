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Происшествия
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сегодня, 16:32
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Сбор средств для раненого участника СВО оказался мошенничеством
Меж тем 49-летняя вдова участника СВО прониклась историей и перевела 2 миллиона рублей.
«Одна из подписчиц — вдова участника СВО — прониклась этой историей и перевела на указанный в посте счёт в общей сложности 2 миллиона рублей. Но при очередном переводе она обратила внимание на информацию о получателе платежа — им оказалась автор объявления. Женщина в переписке озвучила свои подозрения, после чего 42-летняя жительница Добровского округа перестала выходить с ней на связь», — сообщает областное управление МВД.
Интересно, что муж подозреваемой и сейчас тоже находится на СВО. Большую часть полученных обманом денег она потратила на личные нужды и погашение многочисленных долгов. Потерпевшей женщина вернула только 600 тысяч рублей.
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