Меж тем 49-летняя вдова участника СВО прониклась историей и перевела 2 миллиона рублей.

42-летняя жительница Добровского округа разместила в соцсети фейковый пост о сборе пожертвований для раненого участника СВО. Историю о военнослужащем, который якобы находится на лечении, она выдумала. Но жертвователи переводили деньги. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».«Одна из подписчиц — вдова участника СВО — прониклась этой историей и перевела на указанный в посте счёт в общей сложности 2 миллиона рублей. Но при очередном переводе она обратила внимание на информацию о получателе платежа — им оказалась автор объявления. Женщина в переписке озвучила свои подозрения, после чего 42-летняя жительница Добровского округа перестала выходить с ней на связь», — сообщает областное управление МВД.Интересно, что муж подозреваемой и сейчас тоже находится на СВО. Большую часть полученных обманом денег она потратила на личные нужды и погашение многочисленных долгов. Потерпевшей женщина вернула только 600 тысяч рублей.