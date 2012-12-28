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сегодня, 16:32

Почти во всех кормах для животных нашли тяжёлые металлы

Тяжёлые металлы обнаружили почти во всех образцах популярных кормов для животных, которые исследовала организация Clean Label Project. Исследователи проверили продукцию 62 брендов и нашли такие вещества в 99 из 100 образцов.

Ученые обнаружили следы тяжелых металлов, гербицидов и пластиковых соединений практически во всех проверенных кормах для кошек, — передает ТАСС со ссылкой на издание The Economic Times, а также исследование организации Clean Label Project.

По его данным, ученые проверили 100 кормов от 62 марок на наличие 122 токсичных веществ. Выяснилось, что свинец содержится в 99% образцов, кадмий в 96%, а мышьяк в 94%. В кормах на основе рыбы содержание ртути в среднем примерно в 18 раз больше, чем в кормах на основе других источников белка, во влажных рыбных кормах показатель достиг 28%, а содержание кадмия оказалось больше в 2,5 раз.

Авторы подчеркнули, что исследование не устанавливает конкретной связи между заболеваниями животных и обнаруженными в кормах веществами и не позволяет считать опасными конкретные виды корма, так как ученые проверили только одну из партий каждого продукта. Тяжелые металлы и прочие примеси содержатся в почве и воде, и могли попасть в корм через сырье, при переработке и упаковке.
корм
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