Почти во всех кормах для животных нашли тяжёлые металлы

Тяжёлые металлы обнаружили почти во всех образцах популярных кормов для животных, которые исследовала организация Clean Label Project. Исследователи проверили продукцию 62 брендов и нашли такие вещества в 99 из 100 образцов.