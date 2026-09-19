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В России
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49 минут назад
В аэропорту Казани ввели ограничения на прием самолетов
Сообщение об этом было опубликовано в 8:06 мск. В ведомстве добавили, что ограничения в работе воздушной гавани необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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