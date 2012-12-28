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В России
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сегодня, 17:51
Почти каждая четвертая кредитная организация в РФ оказалась убыточной
При этом непосредственно банков с отрицательным финансовым результатом оказалось меньше — 65 из 300 действующих на август. В регуляторе отметили, что убытки в основном фиксируются у организаций с небольшой совокупной долей в активах банковского сектора.
Отрицательный результат сам по себе не говорит о проблемах у банка или снижении его устойчивости, подчеркнули в Центробанке. В целом сектор сохраняет устойчивые финансовые показатели, а его совокупная прибыль по итогам 2026 года может достичь рекордных 3,9–4,4 трлн рублей.
При этом основная часть заработка по-прежнему приходится на крупнейших игроков. На топ-10 банков приходится около 75–76% всей прибыли сектора, отметил директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин. Небольшим организациям при этом становится сложнее покрывать растущие издержки.
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